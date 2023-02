POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht - Roten Toyota Yaris angefahren und geflüchtet

Spaichingen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, in das Vereinsheim der Hundefreunde Spaichingen e.V. am Jahnweg eingebrochen. Hierzu verwendeten die Täter ein Hebelwerkzeug und öffneten damit die Eingangstür mit brachialer Gewalt. Beim Verlassen des Gebäudes nahmen die Unbekannten Bargeld und Süßigkeiten ...

