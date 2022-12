Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf der Flucht mit Streifenwagen kollidiert

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er sich einer Kontrolle entziehen wollte, hat ein Mann in Queidersbach gestern einen Unfall mit einem Polizeiauto verursacht. Der 19-Jährige war mit seinem Roller auf der Hauptstraße unterwegs, als die Polizeibeamten ihn für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten. Auf die eingeschalteten Anhaltesignale reagierte der Roller-Fahrer nicht. Er fuhr weiter und versuchte zu flüchten. Dabei bog er in eine Seitenstraße und danach in einen Fußweg ab, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mündete. Dort schnitt ihm ein weiterer Streifenwagen den Weg ab, weshalb er wendete und zurück in Richtung Pirmisiusstraße fuhr. Dort kollidierte er seitlich mit dem Streifenwagen, der zwischenzeitlich den Sichtkontakt verloren hatte und die Straßen auf der Suche nach dem 19-Jährigen abfuhr. Der Roller-Fahrer zog sich Schürfwunden zu. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Auch der Roller und der Streifenwagen wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, da er nach Alkohol roch und den Konsum von THC in den vergangenen Tagen einräumte. Der Roller ist weder zugelassen noch versichert. Auch ist der 19-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu. |elz

