POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Döner-Imbiss

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Donnerstag gegen 21 Uhr hat ein Autofahrer an der Kreuzung der Straßen Dattenbergstraße / Erbsenlachen einen Unfall verursacht. Ein 20-jähriger Ford Fiesta-Fahrer bog von der Dattenbergstraße nach links in die Straße "Erbsenlachen" ab. Dabei überholte ihn 46-jähriger VW Sharan-Fahrer, der gegen die linke Seite des Ford stieß und das Auto dabei nach rechts abwies. Dort prallte der ...

mehr