POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Volmarstein

In der Zeit vom 01.12. bis zum 17.01 entwendeten Unbekannte einen an der Gottwaldstraße abgestellten Jeep. Der Pkw war auf dem Gelände eines Automobilhändlers abgestellt. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Jeep Grand Cherokee SRT. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

