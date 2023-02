Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer verursacht Unfall (23.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag gegen 21 Uhr hat ein Autofahrer an der Kreuzung der Straßen Dattenbergstraße / Erbsenlachen einen Unfall verursacht. Ein 20-jähriger Ford Fiesta-Fahrer bog von der Dattenbergstraße nach links in die Straße "Erbsenlachen" ab. Dabei überholte ihn 46-jähriger VW Sharan-Fahrer, der gegen die linke Seite des Ford stieß und das Auto dabei nach rechts abwies. Dort prallte der Ford noch gegen einen Fiat Punto, der in diesem Moment rechts an ihm vorbeifuhr. Am Fiat und am VW entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Ford Fiesta schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell