POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Uslar (ots) - Gemarkung Uslar- Wiensen (ke) 21.11.2022, 06:00 Uhr Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Bodenfelde befuhr mit seinem Fahrzeug die K449 aus Richtung Wiensen kommend in Richtung Uslar. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und geriet gegen die Leitplanke. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR.

