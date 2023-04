LPI-J: Erneut aufgesucht

Jena (ots) - Am Freitag gegen 02:00 Uhr hielt die Polizei einen 17-Jährigen an, welcher den Ernst-Abbe-Platz mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

