POL-HB: Nr.: 0140 --Vorsicht: Falsche Polizisten am Telefon

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch Zeit: 28.02.2023, 16 Uhr

Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Am Dienstag versuchten sie wieder Seniorinnen und Senioren dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. In Kattenesch konnte ein falscher Beamter bei einem 75 Jahre alten Mann Schmuck und Bargeld erbeuten.

Der Bremer erhielt am Nachmittag einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin des KDD, die ihn auf eine Einbruchsserie in seinem Stadtteil aufmerksam machte. Staatsanwaltschaft und Polizei müssten nun seine Wertgegenstände und sein Bargeld prüfen. Dazu wurde der 75-Jährige über seine Kontostände ausgefragt. Die falsche Polizistin versicherte ihm, er könne umgehend die 110 anrufen, wenn er ihr nicht glauben würde. Dies tat der Senior auch, beendete das Gespräch aber offenbar nicht, so dass er wieder mit den Betrügern sprach, die noch in der Leitung waren. Wenig später erschien ein falscher Beamter in seiner Wohnung und nahm Bargeld, Schmuck und Manschettenknöpfe zur Sicherung in Empfang und entfernte sich. Als der Senior dann erneut telefonisch kontaktiert wurde, mit der Aufforderung Geld von der Bank abzuheben, bekam er Zweifel und verständigte die richtige Polizei.

Die Polizei Bremen warnt: Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110. Wichtig: Beenden Sie das vorherige Gespräch, wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

