POL-HB: Nr.: 0136--Kioskräuber festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 28.02.23, 2 Uhr Zwei 21- und 22-Jährige entwendeten in der Nacht zu Dienstag einem 29 Jahre alten Mann am Bremer Hauptbahnhof das Smartphone. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen einen der Diebe wenig später fest. Der 29-Jährige saß an einer Haltestelle auf einer Bank, als sich zwei junge Männer neben ihn setzten und in ein Gespräch ...

