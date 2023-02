POL-HB: Nr.: 0134--Verkehrsunfälle auf der A27

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Nicolaistraße Zeit: 26.02.23, 11.30 bis 21.30 Uhr Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Sonntag in ein Reihenhaus in Mitte ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Eindringlinge gelangten über den rückwärtigen Garten am Doventorsdeich auf das Grundstück und schlugen dort eine Terrassentür ein. Anschließend ...

