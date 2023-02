Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0133--Pfeffersprayattacke in Regionalbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 25.02.23, 23.50 bis 26.02.23, 00.10 Uhr

Nach einem sog. Antanzdiebstahl in der Nordwestbahn attackierten zwei bisher unbekannte jugendliche Täter vier Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit Reizgas. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die vier jungen Männer waren in der Nacht zu Sonntag in der Regionalbahn in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als einer der 19-Jährigen von zwei Jugendlichen angetanzt und ihm dabei die Geldbörse gestohlen wurde. Als die beiden Diebe den Zug kurz darauf im Hauptbahnhof Bremen verlassen wollten, stellten sich die Vier ihnen in den Weg und versperrten den Ausgang an der Zugtür. Daraufhin zückten die Täter eine Dose Reizgas und besprühten die Männer damit. Drei erlitten dabei leichte Verletzungen. Hiernach flüchtete das Duo die Bahnhofstreppen hinunter in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden zwischen 17 und 18 Jahre alt beschrieben. Einer soll etwas größer sein, mit schwarzen, lockigen Haaren. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jacke, dunkelgrauen Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine schwarzgelbe Bomberjacke der Marke The North Face, eine blaue Jeans und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell