Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130 --Bronzefiguren gestohlen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Osterholzer Heerstraße Zeit: 24.02.2023 bis 25.02.2023, 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Unbekannte Täter rissen in der Nacht zu Samstag in Osterholz mehrere Bronzefiguren eines Denkmals von ihren Betonsockeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen um 08:00 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Osterholzer Heerstraße gerufen. Dort hatten die Unbekannten insgesamt fünf von sieben Bronzeskulpturen am Eingang zum Osterholzer Friedhof von ihren Betonsockeln gerissen. Diese wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag am Osterholzer Friedhof oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell