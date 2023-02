POL-HB: Nr.: 0131 --Goldkette vom Hals gerissen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Osterholzer Heerstraße Zeit: 24.02.2023 bis 25.02.2023, 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr Unbekannte Täter rissen in der Nacht zu Samstag in Osterholz mehrere Bronzefiguren eines Denkmals von ihren Betonsockeln. Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstagmorgen um 08:00 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Osterholzer Heerstraße gerufen. Dort hatten die Unbekannten insgesamt fünf ...

