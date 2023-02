POL-HB: Nr.: 0135--Handydieb festgenommen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 28.02.23, 2 Uhr

Zwei 21- und 22-Jährige entwendeten in der Nacht zu Dienstag einem 29 Jahre alten Mann am Bremer Hauptbahnhof das Smartphone. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen einen der Diebe wenig später fest.

Der 29-Jährige saß an einer Haltestelle auf einer Bank, als sich zwei junge Männer neben ihn setzten und in ein Gespräch verwickelten. Dabei lenkten sie den Mann so ab, dass einer das Handy unbemerkt stehlen konnte. Anschließend entfernten sie sich mit der Beute. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später noch in Tatortnähe von der Bundespolizei gestellt und an die Kriminalpolizei der Polizei Bremen übergeben werden. Das Handy führte er nicht mehr bei sich. Als Mittäter konnte ein 21-Jähriger ermittelt werden.

Gegen den polizeibekannten 22-Jährigen lagen mehrere Aufenthaltsermittlungen wegen verschiedener Straftaten, unter anderem einem schweren Raub, vor. Er verfügt zudem über keinen gültigen Aufenthaltstitel. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn und seinen Mittäter dauern an.

