Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0139 --Bargeld und E-Scooter geraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Stadtgarten Vegesack Zeit: 28.02.23, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag überfielen drei unbekannte Personen einen 41 Jahre alten Mann in Vegesack. Sie raubten ihm sein Bargeld und den E-Scooter. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 41-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er sich zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich eines Spielplatzes im Stadtgarten Vegesack befand, als drei Personen ihn unvermittelt von hinten angriffen und zu Boden brachten. Sie schlugen und traten mehrfach den am Boden liegenden Mann ein. Schließlich entwendeten sie ihm Bargeld und den E-Scooter. Das Trio flüchtete samt E-Scooter an der Weserpromenade in unbekannte Richtung. Der 41-Jährige setze seinen Weg nach Hause zunächst fort, bevor seine Ehefrau von dort den Notruf wählte. Die Verletzungen des Mannes mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr im Stadtgarten etwas beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann. Eine Täterbeschreibung konnte der 41-Jährige nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell