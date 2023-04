LPI-J: Unaufmerksam unterwegs

Weimar (ots) - Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am 14.04.23 gegen 05.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Vollersroda in Richtung Weimar, Belvedere Allee. Hier querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit einem PKW Toyota. Das Reh entfernte sich in unbekannte Richtung. Personen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

