BPOLD-B: Reisender durch Teleskopschlagstock verletzt

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Samstagabend gerieten zwei Reisende in der Ringbahn aneinander. Dabei schlug ein unbekannt gebliebener Täter mehrmals mit einem Teleskopschlagstock auf einen 23-jährigen Mann ein.

Gegen 20:30 Uhr soll ein Unbekannter einen 23-Jährigen beim Einstieg in eine S-Bahn der Linie 41 angerempelt und verbal provoziert haben. Zeugenaussagen zufolge zog der unbekannte Mann zudem ein Teleskopschlagstock hervor und schlug damit zunächst gegen Sitzbänke. Im weiteren Verlauf soll er den Geschädigten im Streit mehrmals gegen die Hand und den Kopf geschlagen haben. Beim Halt am S-Bahnhof Sonnenallee flüchtete der Angreifer aus der S-Bahn und über die Gleise ins öffentliche Straßenland. Alarmierte Bundespolizisten und Beamte der Polizei Berlin fahndeten umgehend nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Rettungskräfte brachten den 23-jährigen Neuköllner zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Unbekannten. Den in der S-Bahn zurückgelassenen Schlagstock stellten die Einsatzkräfte als Beweismittel sicher. Darüber hinaus sicherten die Beamten Videoaufnahmen der S-Bahn.

Wer hat die Tat am Samstag, den 17. Dezember 2022, gegen 20:30 Uhr beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 297779 0 entgegen.

