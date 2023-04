LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Am 13.04.23 gegen 18.00 Uhr wurde in Weimar, G.-Hauptmann-Str. /Parkhaus-Ausfahrt einem PKW Seatfahrer die Vorfahrt genommen. Er wich aus und stieß in der weiteren Folge gegen einen Parkhauspfeiler. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden am PKW entstand in Höhe von ca. 3000 Euro und am Pfeiler 200 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

