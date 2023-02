Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Tierrettung aus dem Rhein

Mainz (ots)

Über die Mainzer Berufsfeuerwehr(Bfw) wurden mehrere Rehe im Wasser im Bereich der Mainmündung gemeldet. Nach derzeitigem Stand wurden die Tiere auf hessischer Rheinseite von einem Hund gehetzt und sind daraufhin ins Wasser geflüchtet. Zumindest eines der Tiere wurde von dem Hund gebissen. Zwei der Tiere konnten auf Rheinland-Pfälzischer Rheinseite durch die eingesetzten Kräfte eingefangen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter durch die BFW in einen sicheren Bereich verbracht werden. Die Personalien der Hundehalterin sind bekannt, die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Eingesetzte Kräfte:

- WSP Mainz - WSP Wiesbaden - PP Mainz, PI-1 - BFW Mainz - Feuerwehr Wiesbaden

Maßnahmen:

- Absperren der Einsatzörtlichkeit - Einfangen der Rehe

