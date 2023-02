PP-ELT: PKW rollt in die Mosel

Spay (ots) - Am 30.01.2023 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf dem Rhein bei KM 577,9, Ortslage Spay, ein Schiffsunfall. Ein mit 1545 Tonnen Dieselöl beladenes Tankmotorschiff hatte rechtsrheinisch in der Bergfahrt eine Grundberührung. In der Folge kam es zu einem Wassereinbruch. Ladung trat nicht aus. Dem Schiffsführer wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Das Tankmotorschiff liegt zurzeit auf der Reede Bad Salzig ...

