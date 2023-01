Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gekentertes Ruderboot

Mainz (ots)

Am 29.01.2023, gegen 15:57 Uhr wurde der Wasserschutzpolizeistation Trier ein gekentertes Ruderboot zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Pegelhaus Trier gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort war das Boot, ein Rudereiner eines Rudervereins aus Trier, bereits durch die Berufsfeuerwehr Trier geborgen. Der Ruderer, ein 71jähriger Mann aus Trier, befand sich bereits mit Unterkühlung in ärztlicher Behandlung und wurde anschließend ins Krankenhaus Trier verbracht. Ermittlungen zum Unfallhergang folgen, es wird jedoch vermutet, dass der Ruderer am Uferbewuchs hängenblieb, da er dicht am rechten Ufer entlang fuhr.

