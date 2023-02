Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: PP-ELT: Kindererlebnistag 2023, Windmühlenschule aus Mainz besucht das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Mainz (ots)

Am 8. Februar 2023 hieß es für die 1. - 4. Klassen der Windmühlenschule aus Mainz "Herzlich willkommen zum Kindererlebnistag des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik" (PP ELT).

Nach einer kleinen Frühstücksstärkung begrüßte Polizeivizepräsident Andreas Sarter die rund 50 Kinder der Windmühlenschule in der Aula.

Das Rahmenprogramm startete mit einer Aufführung des Kinderkonzertes "Peter und der Wolf" des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz (LPO). Die Kinder lauschten begleitet von der Sprecherin Anne Voit des LPO und einer begleitenden Bildpräsentation den Klängen der Flöte, der Oboe, der Klarinette, des Fagotts, des Waldhorns, der Kesselpauken sowie den großen und kleinen Trommeln.

Im Anschluss konnten die Kinder aktiv den Polizeiberuf an insgesamt acht Erlebnisstationen mit unterschiedlichsten Themen kennenlernen. Was benötigen eine Polizistin oder ein Polizist im täglichen Dienst? Wie fühlt sich die Polizeiuniform an? Oder wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, wenn ich Blaulicht und Martinshorn wahrnehme? Antworten hierauf erarbeiteten sich die Kinder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an den Erlebnisstationen, an denen Polizistinnen und Polizisten Rede und Antwort standen. Daneben standen unter anderem ein Funkstreifenwagen und ein Befehlskraftwagen zur Erkundung bereit. Besonders beeindruckend hierbei fanden die Kinder das Blaulicht und die Laustärke des Martinhorns.

Kommunikationsmittel der Polizei wie das Digitalfunkgerät oder der Außenlautsprecher des Funkstreifenwagens konnten die Kinder selbst ausprobieren und in die Rolle einer "echten Polizistin" oder eines "echten Polizisten" schlüpfen.

Bei der Verabschiedung erhielten die Kinder eine Urkunde für ihre aktive Teilnahme und freuten sich über einen "Kinder-Polizeiausweis" und Erinnerungsfotos.

Erstmals konnte mit der Veranstaltung auf die individuellen Bedürfnisse einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" eingegangen werden.

Seit 2013 bietet die Musikvermittlung des LPO des PP ELT mehrmals im Jahr für Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersklassen Konzerte an. Es werden nicht nur Orchesterkonzerte, sondern auch Programme in kleineren Besetzungen veranstaltet. Die hierbei aufgeführten Programme werden zielgruppengerecht und unter Berücksichtigung des Lehrplans konzipiert, den teilnehmenden Schulen wird zur Vorbereitung Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.polizei.rlp.de.

