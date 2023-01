POL-KN: (Rottweil) Berauscht mit dem Auto unterwegs

Rottweil (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, hat ein Trickbetrüger in einem Geschäft in der Hauptstraße zugeschlagen und Bargeld erbeutet. Der Unbekannte kaufte zunächst dort Waren ein. Beim Bezahlen forderte der Mann die Verkäuferin auf, ihm Geldscheine zu wechseln. Hierbei legte der Unbekannte der Frau immer wieder verschiedene Geldscheine vor. Als der Betrüger das Geschäft verlassen hatte, stellte man ...

