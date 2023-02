Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 12.02.2023 gegen 07:30 Uhr stellte ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen das Fehlen seines Fahrrads fest, welches sich am Nachmittag des Vortags noch in seiner Kellerparzelle in der Saarlandstraße befand. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum seiner Abwesenheit die Eingangstür des Kellers auf und stahlen das Rad sowie eine Spielzeugdrohne. Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

