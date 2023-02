POL-PPRP: Einbrecher ergreifen die Flucht

Landau in der Pfalz (ots) - Am Sonntagnachmittag des 12.02.2023 wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, welche auf dem Balkon eines Anwesens in der Neustadter Straße in Landau mit einer Waffe hantierte. Durch eingesetzte Polizeikräfte konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. In der Wohnung konnte eine "unscharfe" ...

mehr