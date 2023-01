Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 7-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Bülser Straße ist am Mittwochmittag ein 7-jähriges Kind von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr im Bereich der Straße Lange Kämpe. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Mädchen aus Gladbeck plötzlich auf die Fahrbahn. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Gladbeck, die in Richtung Konrad-Adenauer-Allee unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die 7-Jährige. Das Mädchen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

