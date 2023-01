Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge Frau sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Dienstagabend eine 18-Jährige sexuell belästigt hat. Die 18-Jährige aus Herne war gegen 21.15 Uhr zu Fuß an der Bochumer Straße unterwegs. Im Bereich der Straße Auf der Jungfernheide bzw. Höhe Lidl wurde sie von einem unbekannten Mann belästigt. Als sich die junge Frau in ein Mehrfamilienhaus flüchten wollte, kam ihr der Unbekannte hinterher. Im Treppenhaus hielt er sie dann auf und forderte sexuelle Handlungen. Eine Zeugin kam der 18-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der junge Mann verschwand. Täterbeschreibung: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,60m groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann oder möglicherweise Verdächtiges auf der Bochumer Straße beobachtet hat, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

