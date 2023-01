POL-RE: Dortmund: Sperrung der Leopoldstraße zwischen Steinstraße und Mallinckrodtstraße am 06.01.2023

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Dienstagabend eine 18-Jährige sexuell belästigt hat. Die 18-Jährige aus Herne war gegen 21.15 Uhr zu Fuß an der Bochumer Straße unterwegs. Im Bereich der Straße Auf der Jungfernheide bzw. Höhe Lidl wurde sie von einem unbekannten Mann belästigt. Als sich die junge Frau in ein Mehrfamilienhaus flüchten wollte, kam ihr der Unbekannte hinterher. ...

