Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat etwas gesehen? Zeugensuche nach Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine 21-Jährige parkte Freitagabend gegen 17:30 Uhr ihren Seat in der Friedrich-König/Rüssenstraße in Suhl ab. Als sie wenige Stunden später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange fest. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) entgegen.

