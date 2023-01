Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Grundstücksmauer beschädigt

Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Binnen, OT: Glissen (ots)

(opp) Ein Anwohner des Teichweges im Binnener Ortsteil Glissen informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seine Grundstückmauer beschädigt habe und sich von der Unfallstelle entfernt hätte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass an der Einmündung zur Straße "Steinlage" die massive Steinmauer des Anwohners erheblich beschädigt war. Als Zeitfenster des Vorfalles wurde der Mittwoch, 04.01. 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.01.2023, genannt. Offensichtlich streifte ein größeres Fahrzeug beim Abbiegen die Mauer und entfernte sich in Richtung Heyer Weg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fahrzeugführer den Vorfall nicht bemerkt hat. Der Geschädigte schätzt den Sachschaden an der Mauer auf ungefähr 2.500,- Euro. Der Verursacher, bzw. etwaige Zeugen, mögen sich bitte mit der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell