LPI-J: Unter Alkoholeinfluss

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Donnerstag in den späten Nachmittagsstunden kam es auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Eisenberg zu einer Unfallflucht. Eine bisher unbekannte Person fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen abgestellten PKW VW und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der PI Saale-Holzland unter 036428 / 640 oder ...

