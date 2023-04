POL-HB: Nr.: 0239 --Ladendieb reißt sich los

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Unser Lieben Frauen Kirchhof Zeit: 16.04.2023, 00:05 Uhr In der Nacht auf Sonntag stellte eine Streifenwagenbesatzung einen 37 Jahre alten Mann in Bremen-Mitte. Er ist verdächtig in mehrere Buden der Bürgerparktombola eingebrochen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Schon am frühen Samstagmorgen hatten Polizisten den 37-Jährigen gegen 03:40 Uhr in ...

