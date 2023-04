POL-HB: Nr.:0237 --Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Ostwaldstraße Zeit: 13.04.2023. 11:45 Uhr

Am Donnerstag gelangte ein bislang unbekannter Täter in Horn-Lehe unter einem Vorwand in die Wohnung einer 79 Jahre alten Frau. Dabei wurden drei Goldketten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:45 Uhr klingelte der Mann an der Tür der 79-Jährigen in der Ostwaldstraße und gab sich als Wasserwerker im Auftrag eines Wohnungsunternehmens aus. Er gab an, dass es in der Nachbarwohnung zu einem Wasserrohrbruch kam und er die Wohnung der Frau auf Schäden durchsuchen müsse. Als der angebliche Wasserwerker verschwand, bemerkte die Seniorin den Diebstahl von zwei Damen- und einer Männerhalskette in der Farbe rotgold. An zwei Ketten befanden sich Ringe aus Gold. Der Täter soll etwa 55 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er soll kurze, graue Haare haben, keinen Bart und zur Tatzeit eine dunkelblaue/-graue Jacke mit hellen Streifen auf den Schultern und dunkle Arbeitsschuhe getragen haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362 3888 entgegen.

Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftreten dieser Kriminellen. Die Täter treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie immer wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Weitere Hinweise zum Thema unter www.Polizei.Bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen. Am Wall 195, Telefon 0421 362 19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell