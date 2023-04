POL-HB: Nr.:0234 --Tankstellen-Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 12.04.2023, 22:05 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Bremer Neustadt am Mittwochabend nahm die Polizei einen 35 Jahre alten Mann vorläufig fest. Dabei leistete ein aufmerksamer Zeuge Ermittlungshilfe.

Der Eindringling hebelte mit einer Brechstange ein Fenster auf und betrat die Tankstelle. Während der Durchsuchung des Verkaufsraumes wurde die Alarmanlage in Form einer Nebelschutzanlage aktiv und der Mann flüchtete durch das aufgehebelte Fenster. Dabei zog er sich mehrere Schnittverletzungen zu. Ein Mitarbeiter, der unweit der Tankstelle wohnt, hörte den Alarm und informierte sofort die Polizei und gab wichtige Täterhinweise. Durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Einbrecher in Tatortnähe gestellt werden. Im weiteren Verlauf entdeckten die Polizisten im Verkaufsraum Tatwerkzeug sowie eine Tragetasche, das beschlagnahmt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der 35-Jährige bereits am Vortag versuchte, in dieselbe Tankstelle einzubrechen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

