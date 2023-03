POL-E: Essen: Unbekannter versprüht mutmaßliches Reizgas in Diskothek - Zeugen gesucht

Essen (ots) - Essen / Hagen: Seit dem 26. März wird die 16-jährige Havin A. aus Hagen vermisst. Nachdem sie eine Freundin in Essen besuchte, kehrte sie nicht zu ihrer Wohngruppe in Hagen zurück. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Da sich die 16-Jährige zuletzt in Essen aufgehalten hat, bittet die Polizei Hagen die Essener Bevölkerung ...

