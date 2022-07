Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Zeltlager der Jugendfeuerwehr

Kleve/Emmerich

Vom 10.-12. Juni 2022 fand das Zeltlager der Jugendfeuerwehr Kleve auf dem Zeltplatz in Emmerich-Elten statt. Neben der Besichtigung der Feuerwache des Löschzugs Stadt der Feuerwehr Emmerich am Rhein standen auch zwei Fahrten mit dem Feuerlöschboot auf dem Programm.

Nachdem freitags die Zelte aufgebaut und die selbst angefertigte Lagerfahne aufgehängt wurde, ließ man den Abend am Lagerfeuer ausklingen. Am nächsten Morgen fuhr die eine Hälfte der Kinder und Jugendlichen zum Sicherheitshafen nach Emmerich, um das dort liegende Feuerlöschboot "Stadtbrandmeiser Kersten" der Feuerwehr Emmerich am Rhein zu besichtigen. Dank der ausführlichen Erklärungen durch zwei der Bootsführer wissen die Kids nun gut über die Technik des Feuerlöschbootes Bescheid. Mit Schwimmwesten ausgestattet hieß es dann "Leinen Los!" für eine Fahrt rheinaufwärts bis nach Dornick. Dort durfte jeder mal die Wasserwerfer der "Stadtbrandmeister Kersten" bedienen.

Gleichzeitig ging es für die andere Hälfte der Jugendfeuerwehr an Land weiter. Am Gerätehaus des Löschzugs Stadt an der Pastor-Breuer-Straße wurden sie vom dortigen Stadtjugendfeuerwehrwart und zwei Betreuern empfangen. Die drei Emmericher Kameraden erklärten ausführlich das Gerätehaus und die Fahrzeuge. Nach dem gemeinsamen Mittagessen am Gerätehaus wurden die Gruppen getauscht.

Zurück auf dem Zeltplatz wurde dann gemeinsam gegrillt. Doch damit war der Tag noch nicht zu Ende: Bei Einbruch der Dunkelheit ging es noch auf eine Nachtwanderung, die bei keinem Zeltlager der Jugendfeuerwehr fehlen darf. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen hieß es dann "Aufräumen und Abbauen", so dass gegen Mittag der Heimweg nach Kleve angetreten werden konnte.

Ohne Unterstützung Dritter ist so ein Lager nicht zu stemmen, daher bedankt sich die Jugendfeuerwehr herzlich bei den Betreuern der Jugendfeuerwehr Emmerich, den Bootsführern der Feuerwehr Emmerich, dem THW Ortsverband Kleve, der DLRG Ortsgruppe Kleve e. V. und ganz besonders beim Koch Joel. Obwohl Joel selbst kein Feuerwehrangehöriger ist, hat er die Jugendfeuerwehr doch gerne bekocht und verpflegt.

