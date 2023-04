Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0233--Räuber bedrohen 14-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Huchtinger Heerstraße Zeit: 12.04.23, 16.40 Uhr

Zwei Jugendliche bedrohten am Mittwochnachmittag in Huchting einen 14-Jährigen mit einem Messer. Das Duo erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Teenager wurde an der Bushaltestelle Carl-Hurtzig-Straße an der Huchtinger Heerstraße von zwei Jugendlichen angesprochen, dass er ihnen Geld geben soll. Als der 14-Jährige dies verneinte, gingen sie ihn an und packten ihn am Kragen. Anschließend zückte einer der Angreifer ein Springmesser und drohte dem Jungen, damit zuzustechen. Daraufhin gab er den Tätern einen Geldschein, die danach in Richtung Hörnumer Weg flüchteten.

Sie sollen etwa 16 und 18 Jahre alt sein. Der Jüngere wurde als ca. 1,75 Meter groß mit leichtem Bartansatz beschrieben. Sein etwas älterer Komplize soll größer sein und trug einen Vollbart. Er war zur Tatzeit mit einer grünen Weste, einem grünen Cappy und einer Jogginghose bekleidet. Bei dem Messer handelte es sich um ein schwarzes Springmesser mit silberner Klinge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: "Wer hat am Mittwoch gegen 16.40 Uhr im Bereich der Haltestelle verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben?" Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell