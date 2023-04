Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0229 --Polizei entdeckt Cannabisplantage--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Violenstraße Zeit: 11.04.2023, 19:30 Uhr

Am Dienstagabend fanden Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Mitte eine größere Cannabisplantage in einer Wohnung. Vor Ort nahmen sie einen 32 Jahre alten Mann fest.

Um 19:30 Uhr wurden die Polizisten in die Violenstraße gerufen, weil es dort in einem Hausflur stark nach Cannabis roch. Außerdem konnten die Einsatzkräfte aus der betreffenden Wohnung Geräusche von Lüftern hören. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung fanden die Polizisten mehr als 200 Cannabispflanzen und Setzlinge sowie professionelles Equipment zum Anbau, wie Zelte, Bewässerungsanlagen, Lampen und Lüfter. Ein 32 Jahre alter Mann war ebenfalls vor Ort und wurde vorläufig festgenommen. Weiterhin stellten die Polizisten abgeerntetes Marihuana, einen Baseballschläger und weitere Beweismittel sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

