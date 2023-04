Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0227 --Auseinandersetzung nach Fußballspiel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Vinnenweg Zeit: 10.04.2023, 17.40 Uhr

Am Montagnachmittag griffen mehrere Männer nach einem Fußballspiel in Oberneuland einen 37-Jährigen an und traten ihm unter anderen gegen den Kopf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:40 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer größeren Auseinandersetzung in den Vinnenweg gerufen, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen griff eine Gruppe von Männern einen 37-Jährigen an. In Folge stürzte er zu Boden und wurde dort geschlagen und getreten, auch gegen den Kopf. Er musste nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in einem Krankenhaus weiter behandelt werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Die Männer hatten schwarze Hautfarbe und trugen Trainingsanzüge des FC Oberneuland. Sie fuhren einen schwarzen Geländewagen der Marke Jeep und einen dunklen Opel Corsa. Ein Tatverdächtiger hatte Rastalocken bis zum Kinn. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

