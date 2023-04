Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0224 --Platz da, hier kommt Mazda--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Osterholzer Möhlendamm Zeit: 08.04.23, 11.20 Uhr

Ein 82 Jahre alter Autofahrer entfernte sich am Sonnabendvormittag in Osterholz unerlaubt vom Unfallort. Als ihn die Einsatzkräfte kontrollierten, stellten sie eine kuriose Konstruktion an seinem Mazda fest.

Der 82-Jährige fuhr am Osterholzer Möhlendamm einen an der Ampel vor ihm stehenden Daimler Benz hinten auf. Die Fahrzeugführer stiegen jeweils aus und begutachteten den Sachschaden. Der Mazdafahrer raunte seinem Unfallpartner noch den Satz, "da ist ja nix" zu und fuhr davon. Der Daimlerfahrer verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Flüchtenden in der Hans-Bredow-Straße, um die weiteren Maßnahmen zur Unfallaufnahme zu treffen. Hierbei wurden die Einsatzkräfte auf eine selbstentworfene Konstruktion des Seniors aufmerksam. Der 82 Jahre alte Bremer hatte zur Anzeige seiner Fahrzeuglänge zwei 50 Zentimeter lange Kunststofflatten am Kühler angebracht, um nach eigenen Angaben die Sichtbarkeit des vorderen Fahrzeugendes vom Fahrersitz aus zu verbessern...

Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen der Unfallflucht sowie einen Fahrzeugmängelbericht und forderten ihn auf, die interessante Konstruktion entsprechend zu entfernen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell