POL-HB: Nr.: 0222 --Polizei stellt Tatverdächtige nach Containerbrand

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.04.2023 Die Polizei Bremen nahm am Karfreitag am länderübergreifenden Einsatz gegen Raser, Poser und illegalem Fahrzeugtuning teil. An szenetypischen Brennpunkten wurden nur vereinzelnd Fahrzeuge angetroffen. Die überwiegende Mehrheit der Autofahrenden hielt sich an die Regeln. Die Einsatzkräfte führten ganztags an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt mobile und stationäre ...

mehr