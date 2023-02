Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs mit Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.02.2023, 13:05 Uhr

Ort: 66482 Zweibrücken, Von-Rosen-Straße 13 SV: Eine 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem schwarzen VW Polo die Von-Rosen-Straße in Zweibrücken in Fahrtrichtung Fruchtmarktstraße. In Höhe der Von-Rosen-Straße 13 streifte sie zwei am rechten Fahrbahnrand parkende PKW. Die PKW-Fahrerin setzte im Anschluss die Fahrt fort und konnte auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Quebecstraße angetroffen werden. Bei der Fahrerin konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Demnach wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sicherstellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 10.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen oder weitere Geschädigte des Unfalls. |pizw

