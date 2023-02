POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

66957 Ruppertsweiler, Hauptstraße (ots) - Im Zeitraum vom 15.02.2023, 08:00 Uhr - 17.02.2023, 19:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Ruppertsweiler ein E-Bike aus einem Carport entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten ...

mehr