POL-HB: Nr.: 0221 --Carfriday in Bremen--

Ort: Bremen Zeit: 07.04.2023

Die Polizei Bremen nahm am Karfreitag am länderübergreifenden Einsatz gegen Raser, Poser und illegalem Fahrzeugtuning teil. An szenetypischen Brennpunkten wurden nur vereinzelnd Fahrzeuge angetroffen. Die überwiegende Mehrheit der Autofahrenden hielt sich an die Regeln.

Die Einsatzkräfte führten ganztags an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt mobile und stationäre Kontrollen durch. Auf der Oldenburger Straße wurden bei etwa 6000 gemessenen Fahrzeugen 600 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h war der schnellste Raser mit Tempo 130 unterwegs. Ihn erwarten ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. Dazu ahndeten die Polizistinnen und Polizisten bei den mobilen Kontrollen weitere Geschwindigkeitsverstöße und Rotlichtfahrten. Für zwei Motorradfahrer endete die Reise, da sie das Geräusch- und Abgasverhalten ihrer Auspuffanlagen verändert hatten. Dies führte zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die Polizei Bremen wird auch zukünftig mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen. Die Bekämpfung verbotener Kraftfahrzeugrennen sowie Raser und Poser, dient der Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle und ist damit ein wichtiger Teil der Verkehrssicherheitsarbeit in unserer Stadt.

