POL-HB: Nr.: 0218 --Erneuter Encrochat-Erfolg

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Hohenlohestraße Zeit: 03.04.23, 3.20 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte ein Renault Kangoo in Schwachhausen, zwei weitere Fahrzeuge in der Nähe wurden mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03.20 Uhr meldeten Anwohner in der Hohenlohestraße den brennenden Wagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer kurz darauf. An dem ...

mehr