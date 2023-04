POL-HB: Nr: --Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Contrescarpe Zeit: 03.04.2023, 18:05 Uhr

Am Montagnachmittag meldete ein Zeuge einen Einbruch im Bremer Ostertor. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später noch vor Ort gestellt werden.

Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Einbruchs in die Straße Contrescarpe gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, wie ein Mann ein Fenster mit einem Stein einschlug und sich so Zugang in die Räumlichkeiten verschaffte. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen mithilfe von Diensthund Forrest auf der Sanitäranlage stellen. Der Mann ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. Der 41-Jährige klagte über Schmerzen in der Brust, sodass er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine weitere Behandlung war nicht nötig, er wurde vorübergehend festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an, auch ob der Mann für weitere Taten als Täter in Frage kommt.

