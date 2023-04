Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0214 --80- und 92-jährige Senioren ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Touler Straße / Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Kirchheide Zeit: 31.03.2023, 15:40Uhr / 01.04.2023, 12:50 Uhr

Am Freitagnachmittag überfiel ein unbekannter Mann in Schwachhausen eine 92-Jährige, stieß diese zu Boden und raubte ihre Handtasche. Am darauffolgenden Tag wurde ein 80-jähriger Mann in Vegesack geschubst und stürzte. Ihm wurde die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 15:40 Uhr schloss die 92-jährige Frau in der Touler Straße die Hauseingangstür auf, als ein unbekannter Täter unvermittelt an ihrer umgehängten Handtasche riss. Beide zogen an der Tasche, in dessen Folge der Gurt riss. Die Seniorin schrie um Hilfe und wurde zu Boden geschubst. Eine Nachbarin wurde auf das Geschehen aufmerksam und sah den Täter flüchten. Der Räuber entnahm Bargeld aus der Geldbörse und warf diese, ebenso die Handtasche, auf der Flucht weg. Er wird als ca. 20 Jahre alt beschrieben, dunkel gekleidet und führte einen schwarzen Regenschirm mit sich. Die Seniorin verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstag gegen 12:50 Uhr begab sich der 80-Jährige im Beisein seiner Ehefrau, die im Rollstuhl sitzt, zur Haltestelle in der Straße Kirchheide. Im Haltestellenbereich wurde er unvermittelt geschubst und stürzte zu Boden. Der unbekannte Täter entwendete die Geldbörse des Seniors und flüchtete in Richtung Georg-Gleistein-Straße. Der 80-jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: ca. 170cm groß und 25 Jahre alt, schlank, schwarze Haare und dunkler Teint, trug eine dunkle Jacke und Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

