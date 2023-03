POL-HB: Nr.: 0211--Heimspiel SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, An der Dingstätte Zeit: 30.03.23, 19.40 Uhr Am Donnerstagabend kam es in Huchting zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 87-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer eines Opels fuhr am Abend aus einer Tiefagarage nach links auf die Straße An der Dingstätte und bemerkte die 87 Jahre alte Fußgängerin zu ...

