POL-HB: Nr.: 0208--Fußgängerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, An der Dingstätte Zeit: 30.03.23, 19.40 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in Huchting zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 87-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.

Der Fahrer eines Opels fuhr am Abend aus einer Tiefagarage nach links auf die Straße An der Dingstätte und bemerkte die 87 Jahre alte Fußgängerin zu spät, die aufgrund eines nicht vorhandenen Gehweges auf der Fahrbahn der schmalen Seitenstraße unterwegs war. Der 41 Jahre alte Fahrer bremste sofort ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Seniorin geriet dabei unter ein Vorderrad und wurde überrollt. Alarmierte Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau und brachten sie nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenaus, wo sie in Folge der lebensgefährlich erlittenen Verletzungen verstarb.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

