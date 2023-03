POL-HB: Nr.: 0207--Zeugenaufruf nach Straßenraub

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Visselhöveder Straße Zeit: 29.03.23, 12.40 Uhr

Am Mittwoch kam es in der Bremer Vahr zu einem Straßenraub. Ein 47 Jahre alter Mann wurde dabei verletzt. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 47-Jährige befand sich mittags gegen 12.40 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto an der Visselhövender Straße, als ihm eine etwa sechsköpfige Jugendgruppe entgegenkam. Unvermittelt wurde er von den Jugendlichen angegriffen. Die jungen Täter traten ihm dabei in den Rücken und schlugen ihm ins Gesicht. Anschließend raubten sie seine graue Umhängetasche, in der sich unter anderem mehrere Geldscheine und Münzgeld befanden. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Ehrhorner Straße. Der 47-Jährige hatte eine Schwellung im Gesicht erlitten und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Räuber sollen 17 bis 18 Jahre alt und schlank sein. Sie wurden mit schwarzen Haaren und etwa 1,75 Meter groß beschrieben, einer etwas kleiner. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet mit aufgesetzten Kapuzen. Nur einer trug eine weiße Jacke (Nike) mit schwarzen Streifen auf den Ärmeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

